Kıb-Tek: “Bakiyesi olan ve son ödeme tarihi dolanların elektriği kesilecek”
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bakiyesi olan ve son ödeme süresi dolan abonelerin elektriğinin kesileceğini duyurdu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bakiyesi olan ve son ödeme süresi dolan abonelerin elektriğinin kesileceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin mağduriyet yaşamaması için gerekli ödemeyi yapması istendi.
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