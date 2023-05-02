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  3. Kıb-Tek: “Bakiyesi olan ve son ödeme tarihi dolanların elektriği kesilecek”
Kıb-Tek: “Bakiyesi olan ve son ödeme tarihi dolanların elektriği kesilecek”

Kıb-Tek: “Bakiyesi olan ve son ödeme tarihi dolanların elektriği kesilecek”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bakiyesi olan ve son ödeme süresi dolan  abonelerin elektriğinin kesileceğini duyurdu.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bakiyesi olan ve son ödeme süresi dolan  abonelerin elektriğinin kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada,  son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin mağduriyet yaşamaması için gerekli ödemeyi yapması istendi.

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