Kermiya'da sahte sigorta poliçesiyle geçmek isteyen bir kişi tutuklandı

Kermiya geçiş noktasında güneyden kuzeye geçmek için sahte sigorta poliçesiyle işlem yapmaya çalışan bir kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre olay dün gece 20.30 sıralarında oldu. Kıbrıs'ın güneyinden kuzeyine geçmek için aracıyla kapıya gelen 43 yaşındaki A.A.W.Y’nin (E), görevli memura sahte düzenlenmiş sigorta poliçesi verdiği tespit edildi.

A.A.W.Y. tutuklanırken hakkındaki soruşturma sürüyor.

İskele Boğaz’da bir evde Hint keneviri

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, dün İskele Boğaz’da 39 yaşındaki M.B.’nin (E) kaldığı evde saksı içinde yetiştirilmiş Hint keneviri türü olduğuna inanılan bir bitki buldu.

M.B. tutuklanırken, bitki emare alındı ve soruşturma devam ediyor.