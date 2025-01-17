Kermiya'da eylem: "Yeni geçiş noktaları açın!"

Lema GÖZAY

Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Kermiya geçiş noktasında, yeni geçiş noktaları açılması talebiyle eylem düzenledi.

Eyleme hem kuzeyden, hem de güneyden bazı siyasi parti ve örgütler de destek verdi.

Örgütler eylemde çeşitli pankartlar da açarak yeni geçiş noktalarının açılması için çağrı yaptı.

Lefkoşa'da tek araçlı geçişlerin olduğu Kermiya'da çoğu zaman trafik sıkışıklığı, geçişleri zorlaştırıyor.

"Yeni geçiş noktalarını hemen açın"

İnisiyatif, eylemde Türkçe, Rumca ve İngilizce olarak bir de basın açıklaması okudu.

basın açıklaması şöyle:

"Kıbrıs'ta yeni geçiş noktalarının acilen açılması çağrısında bulunuyoruz; böylece binlerce kişinin bu noktalara bağlı olan iş, eğitim, sağlık, ticaret ve sosyal etkileşimlerinde, günlük hayatlarını kolaylaştırmaları sağlanacaktır. İki lider arasındaki müzakerelerde devam eden çıkmaz, tüm konulardaki ilerlemeyi olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Özellikle Ayios Dometios / Metehan’daki mevcut kontrol noktalarındaki gecikmeleri azaltmak için acil önlemlere ihtiyaç vardır. Ayios Dometios / Metehan'ın ihalesine çıkılarak inşaat çalışmalarına gecikmeden başlanması gerekmektedir.

Mia-milia/Haspolat, Atheneou/Kiracıköy-Lurijina/ Akıncılar, Kokkina/Erenköy ve Lefkoşa'nın eski merkezi gibi yeni geçişlerin günlük ihtiyaçları karşılamak, ticareti kolaylaştırmak ve sınır hattının her iki tarafındaki trafik sıkışıklığını hafifletmek için elzem olduğunu vurguluyoruz. Bu yeni kontrol noktaları, faydalarını en üst düzeye çıkarmak için hem araç hem de yaya geçişlerine elverişli hale getirilmelidir.

İnsanlar arasındaki günlük temas ve iletişimin kolaylaştırılmasının barışı ve yeniden birleşmeyi teşvik etme yolunda gerekli bir adım olduğunu vurgulayan BM Güvenlik Konseyi Kararlarına ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in raporlarına uyulmasının önemini vurguluyoruz.

Ada genelinde daha fazla geçiş noktasının açılması için çabalarımızı sürdürürken ve azami baskı uygularken ortak kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz. İki toplumun liderlerinin bu beklentileri acilen karşılamaları ve toplumların ihtiyaçlarına ve ilgili altyapının durumuna göre yeni kontrol noktalarının açılmasına öncelik vermeleri gerektiğini vurguluyoruz.

Günlük yaşamları iyileştirmeye odaklanırken, birincil hedefimiz Kıbrıs Sorununun çözümü ve ülkemizin ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararları ve Guterres Çerçevesi doğrultusunda siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyonda yeniden birleşmesi olmaya devam etmektedir. Bu, gelecek nesiller için, barış içinde bir gelecek için tek geçerli yoldur."