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Kermiya bölgesinde bazı yollar bugün ve yarın kapalı

Kermiya bölgesinde bazı yollar bugün ve yarın kapalı

Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde, altyapı kazı çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak. 

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Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde, altyapı kazı çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak.  

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan duyuruya göre, Ortaköy Altyapı Geliştirme Projesi kapsamında hafta sonu boyunca Kermiya  çemberinde yapılacak su kazısı çalışmasından dolayı, Mehmet Akif Caddesi'nden (Dereboyu) Kermiya  istikametine olan yollar, Sivil Savunma çemberinden Kermiya  istikametine olan yollar ve Kemal Şemiler Caddesi’nden (kalın yol) Kermiya  istikametine olan yollar çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

Etap etap ilerleyecek çalışmalarda LTB Trafik Şubesi ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınıp yönlendirmeler yapılacağı belirtilen açıklamada,  çalışmalar süresince araç sürücülerinin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.

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