Kendisine ait olmayan ev ve araziyi sahtekarlıkla satan kişiler tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 12-13 Aralık tarihleri arasında, İskele’de, M.Ş.(E-36) gerçekte kendisine ait olmayan bir araziyi sahtekarlıkla satarak 95 bin Sterlin para temin etti.

Araziyle ilgili sahte tapu senedi de düzenleyip ilgili şahsa verdiği tespit edilen kişi tutuklandı.

Öte yandan 2020-2022 yılları arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir emlak şirketinin direktörü olan D.U’nun (E-38) kendisine ait olmayan İskele bölgesindeki bir evi yurt dışında yaşayan bir şahsa satmak için anlaşıp ilgili şahıstan sahtekarlıkla toplam 37 bin 438 Dolar doları parayı temin ettiği tespit edildi. D.U’nun tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Alkollü ve dikkatsiz sürücü çelik bariyere çarptı

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda dün gece yaşanan kazada, Can Nazlıkol (E-56) 271 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HB 602 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Can Nazlıkol tutuklandı.

Marktetten içki hırsızlığı olayında gelişme

Lefkoşa’da bir marketten alkollü içki çalınması ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak tutuklu bulunan E.G.M’nin (E-21), Hamitköy’de faaliyet gösteren bir marketten toplam 3 şişe daha alkollü içkiyi çaldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Muşka ve ahşap sopa taşıyan kişiye işlem

Girne’de dün 13:30 sıralarında, Turizm Limanı içerisinde, A.Y.’nin (E-31) eşyalarında yapılan kontrolde, bir adet muşka ve ahşap sopayı kanunsuz olarak taşıdığı tespit edildi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

İkamet izinsiz 13 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda; ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 13 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.