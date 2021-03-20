“Kendi işimi yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum”

Fehime ALASYA

Gümüş, çelik ve imitasyon ürünlerle online hizmet veren genç kadın girişimci Tuğba Gül Gündoğmuş, Peren Jewelry&Accessories adı altında kendi işini yapmaktan büyük mutluluk duyuyor.

Geçmiş dönemlerde uzun yıllar özel sektörün birçok kurumunda uzun saatler çalıştırıldığını, buna karşın hak ettiği karşılığı hiçbir zaman alamadığını dile getiren Gündoğmuş, kendi işini kurmaktan hiç pişman olmadığını dile getiriyor.

Gündoğmuş “Emeğimizin hak ettiğimizin altında ücretlendirildiği, uzun mesai saatleri arasında emek vermiş biri olarak kendi işim için verdiğim mücadelenin kıymeti gerçekten değerli.” diyor…

Yıllarca özel sektörde emek veren ve sonunda hayata geçirdiği iş fikriyle kendini bulan Tuğba Gül Gündoğmuş, hem kendi harçlığını çıkarıyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Pandeminin gölgesinde değişen işleyişle online satışa yönelen Gündoğmuş, siparişlerini kargo ile adanın birçok noktasına ulaştırıyor.

Sunduğu birçok hazır aksesuar modeli yanında kişiye özel tasarımlarla kolye uçları, küpe, bileklik gibi yazı karakterli tasarımlarla yeni bir tarz yarattı.

“Ürünlerimden memnun kalan herkes bana yeni kapılar açıyor”

İş hayatında geçirdiği uzun yılların ardından kendi işini kuran Gündoğmuş, Pandemi sürecinde internetten alışverişin arttığına, bu nedenle işlerin çok da olumsuz etkilenmediğine dikkat çekerken, “Yaklaşık bir yılı geride bıraktıktan sonra işimin meyvelerini toplamaya başladım. Belli bir çevre edindim, buradan destek görüyorum, ürünlerimden memnun kalan herkes bana yeni kapılar açıyor, müşterilerimin vermiş olduğu referans ve destekler yeni insanlarla tanışmamıza fırsat sağlıyor ve bu sayede kendimi daha da geliştiriyorum. ” dedi.