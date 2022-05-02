“Kendi adlarına olmayan pasaportları kullandılar, yakalandılar”

Lokmacı’dan güneye geçmek isterken kendi adlarına olmayan pasaportları kullanan 2 kişi ve mesele ile bağlantısı olduğu tepit edilen 1 kişi tutuklandı.

Lefkoşa'da meydana gelen "Sahte Resmi Evrak Düzenleme, Tedavüle Sürme Ve Sahte Davranışla Kayıt Teminine Teşebbüs Etme" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İ.T., M.D. ve D.S. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yaşananları anlatan polis memuru Okan Özkoçak, olayla ilgili gelişmeleri aktardı. Özkoçak, zanlıların 1 Mayıs 2022 tarihinde saat 11.20 raddelerinde Lefkoşa'da Lokmacı geçiş noktasında, güneye geçmek için gelen ve kuzeyde turist olarak bulunan zanlılar İ. T. ve M.D’nin kendi adlarına olmayan pasaportları muhaceret memuruna ibraz edip tedavüle sürerek işlem yapmaya çalıştıkları esnada tespit edilip tutuklandıklarını anlattı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı D.S.'nin de mesele ile bağlantısının tespit edildiğini ve tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis: Gönüllü ifadeleri teyit edilecek

Meselenin hali hazırda yeni başladığını, zanlılar İ. T. ve M.D’nin vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit edileceğini belirten Polis, soruşturmanın selameti açısından zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutukluluk emri...

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.