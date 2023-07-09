“Kemer denetirken cinsel saldırıda bulundu”

Lapta panayırında geçtiğimiz gün satış yaparken E.K isimli kadına kemer denettiği esnada cinsel saldırıda bulunan zanlı A.G. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Mahkemede olayın detaylarını anlatan Polis memuru Birkan Gertik, zanlı A.G’nin 8 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Lapta’da geleneksel olarak gerçekleşen panayırda açmış olduğu stantta satış yaptığını, müşteri olarak gelen E.K isimli kadına kemer denettiği esnada, cinsel saldırıda bulunduğu yönde yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca zanlının yapmış olduğu beyanlar olduğunu ve araştırılması gerektiğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Detayların anlatılması üzerine söz alan zanlı, iddiaları kabul etmediğini, kadına karşı böyle bir şey yapmadığını, sadece kemeri denemesi için beline doladığı sırada kemerin kadına temas ettiğini iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.