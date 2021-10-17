Kedi ve köpek maması toplayıp barınağa götürdüler
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu’na bağlı The International American Elementary School, sokak hayvanları yararına yardım kampanyası düzenledi.
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu’na bağlı The International American Elementary School, sokak hayvanları yararına yardım kampanyası düzenledi.
The International American Elementary School'dan yapılan açıklamaya göre, Hayvan Refahı Haftası kapsamında kedi ve köpek maması toplandı ve öğrenciler tarafından Girne Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.
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Etiketler : gaü, Barınak, yardım, HAYVANLARA YARDIM, MAMA