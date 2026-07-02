"Kedi maması ve konserveleri çantasına koyup kasadan geçmedi"

Lefkoşa'da bir süpermarketten toplam 477 TL değerindeki kedi maması, ton balığı, konserve ananas, konserve mısır ve sakızı kasada ödeme yapmadan çantasına koyarak marketten çıkardığı iddiasıyla tutuklanan H.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Erkan Yılmaz olguları aktardı. Polis, 01.07.2026 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Lefkoşa' da Gümüş sokak üzerinde faaliyet gösteren bir süper market içerisinde müşteri olarak bulunan zanlının, market içerisinde satışa sunulan toplam 477 TL değerinde 1 adet Filos marka kedi maması, 2 adet Akdeniz marka ton balığı, 1 adet Delmonte marka konserve ananas, 1 adet KS marka konserve mısır ve 1 adet Ülker Oneo marka sakızı kendisine ait gri renk kadın çantası içerisine koyarak kasaya ödeme yapmadan market dışarısına çıkartarak çaldığını söyledi.

Polis, zanlının derdest emri gereği tutukladığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC'de aile izni ile ikamet ettiğini, herhangi bir sabıkası olmadığını belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına ve 30 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.