“Belediye başkanlığı seçimi 6 Aralık’ta yapılacak”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, belediye başkanlığı seçiminin 6 Aralık’ta yapılacağını ve bu tarihin kesinleştiğini belirtti.

Öztürkler, yapılan yasal düzenlemeyle seçimlerin bundan böyle her dört yılda bir aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirileceği kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, Kıbrıs TV’de Eda Alisinanoğlu’nun sunduğu “Kıbrıs’ta Sabah” programına katılarak, Meclis çalışmaları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztürkler, milletvekilliği seçimleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Eğer seçim gününde yapılacaksa 2027 Ocak ayında gerçekleşecektir. Bu Yüksek Seçim Kurulu’nun uhdesindedir. Eğer öne çekilmiş bir seçim olacaksa bu yetki Cumhuriyet Meclisi’nindir.” dedi.