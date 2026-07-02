Şenkul: 59 çalışan belediye kadrosuna dahil edilecek

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Bel-Paz'da fiilen 10 yıllık hizmet süresini dolduran 59 çalışanın, talep etmeleri halinde kısa süre içinde belediye kadrosuna dahil edileceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul, uygulamanın çalışanların isimlerine, kökenlerine veya kim olduklarına bakılmaksızın hayata geçirileceğini belirtti.

Göreve devam etmeleri halinde gelecek yıldan itibaren işe giriş yılına dayalı kadrolamanın yanı sıra performansa dayalı kadrolama sistemini de uygulayacaklarını ifade eden Şenkul, tüm çalışanların bu konuda bilgi sahibi olmasını istediklerini söyledi.

Şenkul, "Ne söz vermişsek, bir milim yalpalamadan yerine getirmenin huzuru paha biçilmez. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.