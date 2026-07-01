Geleneksel İskele Festivali’nde yerli sanatçılar konseri düzenlendi

"54. Geleneksel İskele Festivali"nde dün yerli sanatçılar konseri düzenlendi.

İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi'nde yer alan konserde Melatonin Müzik Grubu, Dora Müzik Grubu ve Grup Deniz Feneri sahne aldı.

Konser, 3 Temmuz Cuma akşamı da İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi'nde yapılacak. Konserde, Yakamoz Müzik Grubu ile Reva Grubu sahne alacak.