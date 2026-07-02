Türkiye’ye dönen Deniz Göktaş, havaalanında gözaltına alındı

Sahnelediği “Ölü Deniz” adlı oyunu nedeniyle Türkiye’deki iktidara yakın kesimlerin hedef gösterdiği komedyen Deniz Göktaş, tatil için gittiği yurtdışı gezisinden İstanbul’a döndü. Göktaş, havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelediği “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi Türkiye gündemine oturan komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma gerekçesinin “dini değerleri aşağılama” olduğu belirtiliyor.

“Ölü Deniz” gösterisi yayınlandığı günden bu yana milyonlarca kez izlenen Deniz Göktaş, özellikle iktidar çevreleri tarafından hedef gösterilerek, tutuklanması talep ediliyordu.

Deniz Göktaş önceki sabah, sosyal medyada yayılan “yurtdışına kaçtı” iddialarına cevap vermişti.

Tatile gitmesi üzerine “kaçtığı” iddia edilen deniz Göktaş, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Yurtdışında bulunmasını “istihbarat haberi gibi” servis eden paylaşımlara değinen Göktaş, 22 Haziran’da bedelli askerlik ücretini ödediğini hatırlatarak, “Uzun yıllar ülkede olacağım” demişti.