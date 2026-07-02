“Halkımızın çözüm iradesi açık”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununa ilişkin sürecin temmuz ayıyla birlikte hareketleneceğini aylar öncesinden kamuoyuyla paylaştıklarını belirterek, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve halkı bilgilendirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Erhürman, Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki seçimlerin ve Avrupa Birliği dönem başkanlığının ardından temmuz ayı itibarıyla süreçte hareketlenme beklendiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin açık olduğunu belirten Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çabalarını desteklediklerini ve bu desteğin süreceğini kaydetti.

Kıbrıs sorununa ilişkin ilkelerinin ve izledikleri metodolojinin tüm taraflarla ve kamuoyuyla defalarca paylaşıldığını belirten Erhürman, uluslararası alandaki tüm girişimleri yakından takip edip değerlendirdiklerini söyledi.

Herhangi bir taraftan gelebilecek provokasyonlara veya siyasi oyunlara alet olmayacaklarını vurgulayan Erhürman, daha önce de ifade ettikleri gibi ortada somut bir plan değil, yalnızca bazı fikirlerin bulunduğunu belirtti.

Siyasi Partiler Konseyi, sendikalar, Gençlik Koordinasyon Masası, iş insanı örgütleri ve dileyen herkesle bu fikirleri paylaştıklarını aktaran Erhürman, kamuoyunu anlamlı her gelişme hakkında zamanında bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Erhürman, süreçten siyasi rant elde etme amacı taşımadıklarını belirterek, önceliklerinin Kıbrıs Türk halkının hakları, geleceği, eşitliği, güvenliği, dünyayla buluşması ve özne konumunun korunması olduğunu söyledi.

"Son derece sakiniz, hiç aralıksız çalışıyoruz ve kararlıyız. Telaşa mahal yok." ifadelerini kullanan Erhürman, süreci soğukkanlılık ve kararlılıkla yürüttüklerini kaydetti.