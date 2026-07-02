Folk-Der Macaristan'dan ödülle döndü

Lefkoşa Folklor Derneği'nin (Folk-Der) yetişkin karma ekibi, Macaristan'daki halk dansları festivalinde “Yabancı Topluluklar Festival Ödülü’ne layık görüldü.

Dernekten yapılan açıklamada, ekibin, Szederinda Vakfı tarafından Eger şehrinde düzenlenen "20'nci Uluslararası Szederinda Halk Dansları Festivali"nde Kıbrıs kültürünü başarıyla temsil ettiği ifade edildi.

Sahne gösterileri, kültürel etkinlikler ve dostluk buluşmalarının olduğu etkinlikte, Folk-Der'in yanı sıra Türkiye, Moldova ve Macaristan’dan halk dansları topluluklarının kültürünü sahneye taşıdığı kaydedildi.

Folk-Der Yetişkin Karma Ekibi’nin kazandığı "Yabancı Topluluklar Festival Ödülü’nün büyük anlam taşıdığı belirtilen açıklamada, “Bu ödül, Kıbrıs kültürünün ve halk danslarının uluslararası alanda gördüğü takdirin önemli bir göstergesi oldu.” denildi.

Kültürel mirasın yaşatılması ve uluslararası platformlarda tanıtılması yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin belirtildiği açıklamada, bu başarıda emeği olan dansçılara, eğitmenlere ve organizasyon ekibine teşekkür edildi.