Nicos Shacolas hayatını kaybetti

Kıbrıs’ın güneyinde önde gelen iş insanlarından ve hayırseverlerinden Nicos Shacolas, son aylarda yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 98 yaşında hayatını kaybetti.

Kurucusu olduğu CTC Group tarafından yapılan açıklamada, "Derin bir üzüntüyle, grubumuzun kurucusu, uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığını yapan ve daha sonra ömür boyu onursal başkan unvanını taşıyan Nicos Kyprianou Shacolas’ın vefatını duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Shacolas, vizyon sahibi ve tükenmek bilmeyen bir üretim ruhuna sahip öncü bir girişimci olarak tanımlandı. İş hayatına 1950'li yılların başında adım atan Shacolas'ın, yaşamının sonuna kadar yeni projeler üretmeye ve çalışmaya devam ettiği vurgulandı.