Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan meclisleri, bazı önemli konularda iş birliği yapacak

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile Atina’da görüştüğü Yunan dengi Nikitas Kaklamanis’in “Ulusal iş birliği ve yüksek siyasi öneme sahip meselelerde iş birliğini kurumsallaştıran” anlaşmaya imza attığı bildirildi.

Philenews’in haberine göre, anlaşma uyarınca Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunan meclisleri savunma, eğitim, enerji ve diğer önemli konularda bölümler arası iş birliği yapacak.

İki meclisin ilgili komiteleri, dış politika konularında geçmişten bu yana iş birliğini sürdürüyor. Bu nedenle, iş birliğine bir çerçeve anlaşması oluşturulması ve imzalanması için ilk aşamada iki meclisin genel müdürlerinin görüşmesi kararlaştırıldı.