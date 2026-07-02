LAÜ’de “Yürüme Analizi Eğitimi” düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde, Prof. Dr. Salih Angın tarafından “Yürüme Analizi Eğitimi” düzenlendi.

Eğitim kapsamında öncelikle yürümenin tarihçesi ele alınarak, yürümenin insan hareketi ve sağlık bilimleri açısından neden temel bir değerlendirme alanı olduğu vurgulandı. Ardından yürüme analizi detaylı biçimde incelendi; klinik gözlemden ölçüm temelli yaklaşımlara kadar uzanan değerlendirme süreçleri örnekler üzerinden tartışıldı. Katılımcılar, yürümenin sadece günlük yaşam aktivitesi değil, aynı zamanda kas-iskelet ve sinir sistemiyle ilgili birçok durumun anlaşılmasında önemli bir “klinik pencere” sunduğunu öğrenme imkânı buldu.

Programın öne çıkan başlıklarından biri, normal yürüme paterninin biyomekanik ve kinezyolojik açıdan ele alınması oldu. Normal yürüyüşün fazları, eklem hareketleri ve kas aktivitesi gibi temel unsurlar, teorik çerçeve ile birlikte açıklanarak daha anlaşılır hale getirildi. Bu sayede katılımcılar, normal patern üzerinden “sapmaları” tanımlayabilmenin temel prensiplerini pekiştirdi.

Eğitimin ilerleyen bölümünde ise patolojik yürüme üzerinde duruldu; farklı patolojik yürüyüş örüntüleri ve yürüme çeşitleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Klinik pratikte sık karşılaşılan yürüme bozukluklarının nasıl tanınacağı, hangi ipuçlarının hangi probleme işaret edebileceği ve değerlendirme sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiği kapsamlı şekilde aktarıldı.

LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün düzenlediği bu eğitim, öğrenciler ve meslek profesyonelleri için güncel, bütüncül ve mesleki gelişimi destekleyen bir öğrenme ortamı sunması açısından önemli bir etkinlik olarak değerlendirildi.