Çocuk kitabı “Düğme” Storytel’de yayınlandı

Telsim’in Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde hayata geçirdiği Sesli Kitap Projesi kapsamında “Düğme” adlı çocuk kitabı Storytel’de yayınlandı. “Düğme”, proje çerçevesinde Storytel’de yayınlanan 16’ncı eser oldu.

Telsim'den verilen bilgiye göre, tiyatro sanatçısı Hatice Tezcan’ın kaleme alıp seslendirdiği kitapta bir dükkanda seçilmeyi bekleyen düğmenin hikayesi anlatılıyor.

Kitap, https://vfcyp.co/DugmeStorytel bağlantısından Storytel’e üye olunarak, dinlenebiliyor.

Tezcan:“Küçük bir düğmenin gözünden sevgiyi anlatmak istedim"

Kitabın yazarı Hatice Tezcan, “Küçük bir düğmenin gözünden sevgiyi, görülmeyi ve fark edilmeyi anlatmak istedim. Kalabalık bir dükkânın raflarında birinin kendisini seçmesini bekleyen, küçük bir kızın hırkasında ona sıcaklık sunan bu düğme, hayatın en saf ve en dürüst duygularına tercüman oluyor.” dedi.

Tezcan, projeye katkı koyan Telsim ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’ne teşekkür etti.

Tüz: "Kıbrıslı Türk yazarların eserlerini tanıtmak gurur verici"

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise, Storytel gibi dünyaca tanınan ve takip edilen bir platformda, Kıbrıslı Türk yazarların eserlerini tanıtmanın ve Kıbrıs hikayelerini tüm dünyaya anlatmanın gurur verici olduğunu ifade etti.

Storytel’in, dünya çapında 2,3 milyonun üzerinde ücretli aboneye sahip bir platform olduğuna dikkat çeken Tüz, “Sesli Kitap Projesi sayesinde Kıbrıslı Türk yazarlarımızın eserlerinin bu büyük dinleyici kitlesine erişim sağlamasından dolayı projenin çok değerli olduğunun altını çizmek isterim.” dedi.

Tüz, Hatice Tezcan’ın, çocukların hayal dünyasına dokunan anlatımını ve kendi eserini kendi sesiyle seslendirmesini de ayrıca kıymetli bulduklarını dile getirdi.

Öznur:“İnsanlar artık yazarlarımızı dijital ortamda dinlemek istiyor"

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur da, gelişen çağda, değişen okuyucu kitlesi ve algısıyla, Kıbrıslı Türk yazarların, sesli kitap platformlarında yer almasının önemli olduğunu belirterek, “İnsanlar artık yazarlarımızı dijital ortamda dinlemek istiyor. Kitapçıdan alıp okumak yerine, cebinden kitaba ulaşmak istiyor.” dedi.

“Özellikle yurtdışında yaşayan Kıbrıslıların usta sanatçılardan veya kitabın yazarından kitapları dinleyebilmesi, genç kuşakların edebiyatımızı tanımaları açısından çok değerli” diyen Öznur, telif hakları açısından da, yazarların böylesi sitelerde yer almasının kitaplarının korunması adına önemli olduğunu kaydetti.

Proje kapsamında bugüne kadar Storytel’de 8’i çocuk kitabı, 5’i roman ve 3’ü öykü kitabı olmak üzere 16 eser yayınlandı. Bu eserler, Osman Alkaş, Hatice Tezcan, Havva Tekin ve İsmail Bozkurt tarafından seslendirildi.