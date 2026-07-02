16. Uluslararası Ekonomi ve Sosyal Bilimler Konferansı ARUCAD ev sahipliğinde tamamlandı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), PEN Research Institute iş birliğiyle düzenlenen 16. Uluslararası Ekonomi ve Sosyal Bilimler Konferansı'na (ECLSS 2026) ev sahipliği yaptı. 29 Haziran–1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen konferans kapsamında 19 ülkeden, 65 üniversiteden 168 araştırmacı ekonomi, finans, girişimcilik, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, yapay zekâ, eğitim, kültür, hukuk, yönetim ve sosyal değişim gibi farklı alanlarda toplam 118 bilimsel bildiri sundu. Yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilen konferans, uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeyi ve disiplinlerarası bilgi paylaşımını teşvik etmeyi amaçladı.

Konferansın açılışında konuşan ARUCAD Rektör Yardımcısı ve Konferans Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Burcu Toker, katılımcıları ARUCAD'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "16. Uluslararası Ekonomi ve Sosyal Bilimler Konferansı kapsamında sizleri üniversitemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Farklı ülkelerden araştırmacıları aynı çatı altında buluşturarak fikir alışverişini, bilgi paylaşımını ve uluslararası akademik iş birliklerini destekleyen verimli bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Konferansın Eş Başkanı Doç. Dr. Hasan Karacan ise sosyal bilimlerin günümüzde disiplinlerarası bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekerek, "Ekonomik büyüme, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, yapay zekâ, eğitim, kültür, hukuk, sağlık, yönetim ve toplumsal değişim gibi birçok konu artık birbirinden bağımsız düşünülemez. Farklı disiplinleri aynı konferansta buluşturmak, araştırmacılara kendi alanlarının ötesini görme ve farklı bilim alanlarından beslenme fırsatı sunuyor." ifadelerini kullandı.

⁠Pen Research Institute, USA Başkanı Doç. Dr. Alla Tsarikova ise konferansın bilimsel etkileşim açısından önemine vurgu yaparak, "İşletme, finans, girişimcilik, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, kamu politikaları, turizm, inovasyon ve yapay zekâ gibi farklı alanlarda gerçekleştirilecek oturumların verimli akademik tartışmalara katkı sağlayacağına inanıyoruz. Katılımcılarımızın bu tartışmalara aktif olarak katkı sunmalarını önemsiyoruz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından konferansın keynote sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Emil Velinov, "Jeopolitik Parçalanma Çağında Küresel Ekonomik Büyümenin Geleceği" başlıklı sunumunda jeopolitik gelişmelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Velinov, uluslararası ticaretin yeniden şekillenmesi, tedarik zincirlerinin dönüşümü, teknolojik egemenlik, enerji güvenliği ve yükselen ekonomilerin küresel ekonomik dengelerde üstleneceği rolü ele alırken, yapay zekâ, dijital dönüşüm ve bölgesel ekonomik iş birliklerinin geleceğin ekonomik yapısını şekillendiren temel unsurlar arasında yer aldığını vurguladı.

Konferans süresince gerçekleştirilen yüz yüze ve çevrim içi oturumlarda ekonomi, dijital dönüşüm, yazılım mühendisliği, sürdürülebilir kalkınma, iletişim, kültürel çalışmalar, sanat ve kültür yönetimi, hukuk, eğitim, psikoloji ve yönetim gibi farklı alanlarda hazırlanan araştırmalar katılımcılarla paylaşıldı. Üç gün boyunca devam eden oturumlar, farklı ülkelerden akademisyen ve araştırmacıları ortak bir bilimsel platformda buluşturarak uluslararası akademik etkileşimin güçlenmesine katkı sağladı.

Üç gün süren 16. Uluslararası Ekonomi ve Sosyal Bilimler Konferansı, 1 Temmuz'da gerçekleştirilen çevrim içi oturumların ardından tamamlandı. ARUCAD ev sahipliğinde düzenlenen konferans, farklı ülkelerden akademisyen ve araştırmacıları disiplinlerarası bir platformda bir araya getirerek uluslararası bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesine önemli katkı sağladı. Konferansa ilişkin detaylı programa eclss.org/kyrenia adresinden ulaşılabiliyor.