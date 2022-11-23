Polis: "Kazada ihmali olan otobüs şoförü tutuklandı"

Mehmetçik – Pamuklu yolunda dün meydana gelen ölümlü kazada ihmali olduğu iddia edilen Rasim Çebi tutuklandı.

Karpaz - İskele Anayolunun, Mehmetçik - Pamuklu Dörtyol kavşağı üzerinde meydana gelen ve Hasan Öztürk'ün ölümü ile sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak yürütülen soruşturma; 59 yaşındaki Rasim Çebi yönetimindeki TME 809 plakalı Otobüs ile Pamuklu köyü içerisinden Mağusa-Karpaz Anayolu istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu kavşakta durmayarak anayola çıkış yapması neticesinde meydana geldiği tespit edildi.

Otobüs şoförü Rasim Çebi tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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