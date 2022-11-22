Trafiğe bir can daha!

Karpaz - İskele Anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazası sonucu, 18 yaşındaki Hasan Öztürk, hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kumyalı’da sakin Hasan Öztürk, yönetimindeki FE 884 plakalı salon araç ile Kumyalı istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Mehmetçik - Pamuklu dört yol kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.

Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü Öztürk, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.