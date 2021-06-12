Kaynak makinesi yangına yol açtı
Cengizköy’de, 53 yaşındaki M.A.’nın (E) bir ağılda gerekli emniyet tedbirlerini almaksızın kaynak makinesi ile çalıştığı sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otlar üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı.
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Cengizköy’de, 53 yaşındaki M.A.’nın (E) bir ağılda gerekli emniyet tedbirlerini almaksızın kaynak makinesi ile çalıştığı sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otlar üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu yaklaşık bir buçuk dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru ot ve çöpler yandı.
Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
FOTO: ARŞİV
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Etiketler : yangin, polis basın bülteni