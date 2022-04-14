Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Yunanistan’dan 150 bin Euro bağış

Yunanistan, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK), 150 bin euro bağışta bulundu.

Dün yapılan bu bağışla beraber, Yunanistan’ın 2006'dan bu yana KŞK’ya yaptığı mali yardımlar, toplamda 345 bin euro’ya ulaştı.

Komite’den yapılan açıklamada, bu fonların, uzun yıllardır aileleri etkileyen bilinmezlik durumunun sona erdirilmesini amaçlayan Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesi’nin desteklenmesi için kullanılacağı kaydedildi.

Bu kapsamda, bugüne kadar adada her iki toplumdan 1025 kayıp kişinin kimliğinin tespit edildiği ve onurlu bir cenaze töreni için ailelerine iade edildiği belirtilen açıklamada, “ana destekçisi Avrupa Birliği olan KŞK’nın ilgili ailelerin acılarını hafifleten iki toplumlu projesini uygulamak için bağışçı desteğine güvendiği” ifade edildi.