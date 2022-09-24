‘Kayıp bebek’ soruşturması: “Anne, ameliyata gireceği için bebeği bir başkasına verdi”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yeni doğan bir bebeğin kaçırıldığına dair iddialar asılsız çıktı.

Polis, ameliyata giren annenin, ameliyat olacağı gerekçesiyle bakımını üstlenmesi adına bebeği bir başkasına verdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Bebek bulundu, Sosyal Hizmetler Dairesi'ne teslim edildi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu bebek, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne teslim edildi.

Polisten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doğum sonrası Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde olmadığı fark edilen bebekle ilgili olarak yürütülen soruşturmada, bugün avukatı ile polise başvuran bir kadın şahısın yapılan sorgulamasında, söz konusu bebeğin annesinin ameliyat olacağı gerekçesiyle bu süreçte bebeğin bakımının üstlenmesi için anne tarafından hastanede kendisine verildiği tespit edilmiştir. Söz konusu bebek bakımı için Sosyal Hizmetler Dairesi yetkililerine teslim edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”