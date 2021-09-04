Kayıp Ali Artık ölü olarak bulundu
Derince’de 4 gündür kayıp olan 77 yaşındaki Ali Artık, bu sabah ölü olarak bulundu.
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Derince’de 4 gündür kayıp olan 77 yaşındaki Ali Artık, bu sabah ölü olarak bulundu.
Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 4 gündür aranan 77 yaşındaki Ali Artık’ı bu sabah bir vatandaşın köpek gezdirdiği sırada ölü olarak bulduğunu belirtti.
Polis ise olayı doğrulattı.
Artık 1 Eylül sabahı misafir olduğu evden ayrılan, o günden bu yana da geri dönmemişti.
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