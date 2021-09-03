Derince’de sakin 77 yaşındaki Ali Artık 3 gündür kayıp… 1 Eylül sabahı misafir olduğı evden ayrılan, o günden bu yana da geri dönmeyen Artık, her yerde aranıyor.

Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Ali Artık’ın Alzheimer hastası olduğunu belirten ailesi, Artık’ı görenlerin polise haber vermesi çağrısında bulundu.

Polis 1 Eylül’de yaptığı bildirimde, Derince'de sakin 77 yaşındaki Ali Artık'ın misafir olarak kaldığı evden ayrıldığını ve halen geri dönmediğini duyurmuştu.

Polisten yapılan açıklamada, Ali Artık'ın arandığı belirtilmiş, görenlerin en yakın polis karakoluna haber vermesi istenmişti.