Kayım: “Elektrik teşviki ve KDV indirimi 2021’de de devam etsin”

Restorancılar Birliği (Res-Bir), pandemi döneminde temmuz ayından itibaren üyelere verilmeye başlanan 25 kuruşluk elektrik teşvikinin ve yüzde 10’dan, yüzde 5’e indirilen KDV’nin 2021’de de devamını talep etti.

Restorancılar Birliği (Res-Bir) yeni yönetim kurulu, ilk ziyaretini Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na gerçekleştirdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı ile Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Ahmet Manavoğlu da hazır bulundu. Ziyarette özellikle dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve ekonomik sıkıntılar ele alındı.



KAYIM: “ELEKTRİK TEŞVİKİ VE KDV İNDİRİMİ 2021’DE DEVAM ETSİN”

Res-Bir Başkanı Salih Kayım, pandemi döneminde temmuz ayından itibaren üyelere verilmeye başlanan 25 kuruşluk elektrik teşvikinin ve yüzde 10’dan, yüzde 5’e indirilen KDV’nin 2021 yılında da devamını talep etti.



AMCAOĞLU: “HAKLI BİR TALEP... 2021 BÜTÇESİNDEN ÖDENEK AYRILACAK”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, pandemi dönemiyle birlikte tüm sektörlerin ekonomik yönden olumsuz etkilendiğini, bu etkinin restorancılarda da yaşandığını, dolayısıyla birliğin bu talebini haklı bulduğunu ve bunun için 2021 bütçesinde ödenek ayrılacağının sözünü verdi.