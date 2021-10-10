Kaydı olmadan dudak büyütme operasyonu yapmaya çalıştı

Gönyeli’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne kayıtlı olmadığı halde dudak büyütme operasyonu yapan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 32 yaşındaki M.K.’nin (K) Tabipler Birliği’ne kayıtlı üye olmadığı halde bir şahsa tıbbi malzeme kullanarak, dudak büyütme operasyonu gerçekleştirdiği tespit edildi.

Söz konusu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 34 yaşındaki A.E. (K) tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.