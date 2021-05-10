Sanayi Odası Başkanı ve başkan adayı Candan Avunduk Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 22 Mayıs tarihinde gerçekleştireceği Genel Kurul öncesi yeni dönem ile ilgili hedeflerini anlattı. Avunduk ayrıca ekibini de basına tanıttı.

Avunduk yaptığı açıklamada "yeni dönemde de hem mevcut projelerin geliştirilmesi, hem başlattığımız projelerin tamamlanması, hem de hazırladığımız yeni projeleri hayata geçirerek Kıbrıs Türk Sanayisine ve sanayicisine kazandırmak için yola devam diyoruz." dedi.

Açıklamasında yapacaklarını da madde madde duyuran Avunduk, şunları kaydetti:

Yurtdışından gelen ürünlere karşı, Kıbrıs Türk sanayisini ve sanayi ürünlerini rekabetçi kılabilmek için ;

1. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi ile ilgili çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

2. Ürünlerimizin haksız rekabete uğramaması için rasyonel yöntemlerle,ülke gerçekleri ile örtüşen fon ,kota vb. gibi uygulamaların hayata geçirilmesini sağlamaya devam edeceğiz.

3. Sanayimize ve sanayicimize sağlanan destek, kredi ve hibelerin, ülkenin gerçekleri ile örtüşen, rasyonellikten kopuk olmayan, hayal gören bir anlayışla değil, ayakları yere basan bir anlayışla sağlanması adına, halihazırda yapmakta olduğumuz çalışmalara dün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz...

4. Üretime yönelik ,ihracat odaklı ekonomik yapının oluşturulmasına katkı koymak için, özelde Kıbrıs Türk sanayicisine ve sanayisinin gelişmesine,genelde ise ülke ekonomimizin kendi ayakları üzerinde durabilmesi adına yapmak için yola devam diyoruz.

Kavgacı değil, sorun çözücü olmak istiyoruz.”,