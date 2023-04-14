“Katlanmak zorundayız”

Batuhan BORAKAN

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN), “AKSA’ya ihalesiz şekilde ve alım garantili 15 yıllık yeni bir sözleşme hakkı vereceği” ifade edilen Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı başlattığı eylemlilik süreci devam ediyor. Sendika bu kapsamda, yatırım eksikliği kaynaklı arızalara müdahale etmiyor.

YENİDÜZEN, yurttaşa sendikanın söz konusu eylemine ilişkin görüşünü sordu, genellikle “EL-SEN’in arkasındayız” yanıtı alındı.

Vatandaş, söz konusu yasa tasarısının yasallaşması halinde elektriğin AKSA’nın tekeline verileceğini, faturaların artacağını düşünüyor, bu nedenle alım garantili 15 yıllık yeni bir sözleşmeye karşı duruyor.

Mehmet Yakup isimli vatandaş, “Elektrik kesintilerine vatandaş olarak katlanmalıyız yoksa15 yıl daha alım garantili bir ihaleye çıkılacak” derken, Durmuş Erçakıca isimli yurttaş ise “EL-SEN’in tavrının doğru olduğunu düşünüyorum ve mücadelesinin arkasındayım” şeklinde konuştu.

Ali Kahvecisoy isimli yurttaş, “Telefon, havalimanına yaptıkları gibi elektrik kurumuna da aynı şeyi yapmak istiyorlar” derken, Zerrin Emindayı ise “AKSA ile uzatılacak sözleşmeyi istemediklerini belirten Emindayı, “ Kesinlikle karşıyız, her şeyimizi sattılar! Neyimiz kaldı?” şeklinde tepki gösterdi.

Yurttaşların tümü, hükümetin söz konusu tasarı konusunda hatalı adım atma niyetinde olduğunu, KIB-TEK’in sonunun da KTHY gibi olmasını istemediklerini belirttiler.

Mehmet Yakup: “Elektrik kesintilerine vatandaş olarak katlanmalıyız”

Mehmet Yakup, “Elektrik kesintilerine vatandaş olarak katlanmalıyız yoksa15 yıl daha alım garantili bir ihaleye çıkılacak” dedi.

“EL-SEN’e destek verirsek ileride alım garantili sözleşmenin veya ihalenin veya yasa tasarısının olmaması için destek vereceğiz, buna destek verirken şuan da belli bir yükümlülüğün altına giriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yakup, “AKSA üretim fazlasını her hal yukarda devlete mal ediyor. Biz vatandaş olarak AKSA’nın ürettiği elektriğe ihtiyaç duymadığımız zamanlarda bile alım garantili sözleşme olduğu için bunun parasını ödüyoruz, bunun parasını öderken hem vatandaş olarak hem de devlet olarak çok ciddi bir mali külfet altına giriyoruz ” şeklinde konuştu.

“Dünyanın en pahalı elektriklerinden birini kullanıyoruz” diyen Yakup “AKSA ile sözleşme yapılırsa devlet bize fiyatların artmayacağını garanti ediyor mu? Etmiyor ” ifadelerine yer verdi.

Durmuş Erçakıca: “EL-SEN’in mücadelesinin arkasındayım”

Durmuş Erçakıca, “Yapılanın doğru olduğunu düşünmüyorum, uzun süreli bir sözleşmenin ihalesiz, tekel bir şirkete bu şekilde ülkenin enerjisini verip sonra mahkûm olmanın doğru olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Erçakıca, “KIB-TEK doğru yönetilmedi hem fikirim ama doğru yönetilmemesinin çözümünün bu olduğunu da düşünmüyorum, bu yapılan yanlışın yanlışıdır” şeklinde konuştu.

“Bugünkü pozisyonu değerlendirdiğimizde EL-SEN’in tavrının doğru olduğunu düşünüyorum ve mücadelesinin arkasındayım” şeklinde konuşan Erçakıca “Geçmişten günümüze bakıldığında sendikanın da bu süreçte hataları olduğunu düşünüyorum” dedi.

Erçakıca, AKSA ile yapılacak 15 yıllık sözleşmede doğru çözüm değil, mevcudun sürdürülmesi de, mevcudun artık sorgulanması gerekir” dedi.

Ali Kahvecisoy:“EL-SEN’in mücadelesini destekliyorum”

Ali Kahvecisoy, “Halkın ne suçu var? kesintilerden dolayı her şeyimiz bozuldu” dedi.

Kahvecisoy, “Hükümet kanadı sabotaj yaparak halkı EL-SEN’e karşı düşman etmeye çalışıyor diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“EL-SEN’in mücadelesini destekliyorum” diyen Kahvecisoy “Telefon, havalimanına yaptıkları gibi Elektrik Kurumu’na da aynı şeyi yapmak istiyorlar” dedi.

Zerrin Emindayı:“Her şeyimizi sattılar! Neyimiz kaldı?”

Zerrin Emindayı, “rüzgar panelleri kurmak yerine neden AKSA ile sözleşmeyi uzatmak istiyorlar” dedi. AKSA ile uzatılacak sözleşmeyi istemediklerini belirten Emindayı, “ Kesinlikle karşıyız, her şeyimizi sattılar! Neyimiz kaldı?” şeklinde tepki gösterdi.

Mustafa Engindereli: “Hükümetin tutumundan memnun değiliz”

Mustafa Engindereli, “Elektrik Kurumu’na yatırım yapmaktan kaçınıyorlar, sırf kurumu batırsınlar ve AKSA’ya muhtaç kalalım diye” dedi.

“Kıbrıs insanının kanını emiyorlar, alım garantili sözleşme yapıyorlar ve kullansak ta kullanmasak ta ödüyoruz” şeklinde konuşan Engindereli, “biz bu sözleşmenin bitmesini beklerken hükümet kanadı yenilemeye çalışıyor, bu ne demektir? Hükümet Kıbrıslının menfaatlerine aykırı hareket ediyor, çok şikayetçiyiz” şeklinde konuştu.