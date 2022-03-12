Kasulidis: “İsrail bizimle ilişkilerini dikkate almadan hareket etmez”

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, İsrail ile Türkiye arasında enerji alanında olası bir işbirliğine ilişkin görüşlerini, “İsrail bizimle ilişkilerini dikkate almadan hareket etmez” iddiasıyla dile getirdi.

Fileleftheros gazetesi, “Rol ve Söz Sahibi Olduklarını Düşünüyorlar” başlığı altında verdiği haberinde, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında Türkiye ile İsrail arasında, enerji alanında işbirliği yapılması ihtimali konusunda Kıbrıs’ın güneyi ve kuzeyindeki siyasilerin yaptıkları açıklamalara geniş şekilde yer verdi.

Gazete, Türkiye ile İsrail arasında enerji alanında yaşanacak olası bir yakınlaşmanın Kıbrıs’taki her iki tarafı da etkileyeceğini belirtirken, Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in “Alfa” televizyonuna yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Kasulidis, “İsrail’in, Kıbrıs’la ilişkilerini göz önüne alarak hareket edeceğini” iddia ederken “İsrail’den Türkiye’ye doğalgaz götürecek bir boru hattının inşasını hukuken engelleyebileceklerini” öne sürdü.

“Devletlerin karasularının egemen deniz olması, Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) egemen denizler olmamaları sebebiyle MEB’den bir boru hattı döşenmesine elbette engel olamayacaklarını” ifade eden Kasulidis, “buna karşın UNCLOS’un (Uluslararası Deniz Hukuku), boru hattı döşenmesi konusunda müdahil ülkelerle istişareler yapılmasına yönelik öngörüleri olduğunu” iddia etti.

Gazete haberinin devamında ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve HP Başkanı Kudret Özersay’ın konuya ilişkin yaptıkları çeşitli açıklamalara geniş yer verirken KKTC’deki siyasi liderlerin, Türkiye ile İsrail arasındaki olası bir anlaşmada Kıbrıslı Türklerin de söz hakkı olacağı şeklindeki görüşlerini aktardı.



