Kardeşinin çocuğunu bıçakla tehdit etmişti

Lefkoşa’da kardeşinin çocuğuna bıçak çekerek tehdit eden ve sonrasında tutuklanan zanlı G.Ç. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 10 gün tedavi görecek.

Mahkemede olayın detaylarını anlatan polis memuru Ahmet Satur, zanlı G.Ç.’nin "Şiddet tehditi, Korkutmak maksadıyla silah taşıma" suçlarından yargılandığını söyledi.

Polis, zanlının 1 Temmuz tarihinde saat 13.50 raddelerinde aynı adreste sakin kardeşi A.Ç.'nin evine gidip oğlu olan 17 yaşındaki Ö.M.’ye tasarrufunda bulundurduğu ve kanunsuz olarak taşıdığı cebindeki bıçağı çıkarıp gösterip tehdit ettiğini anlattı.

Polis, G.Ç.’nin mahkeme emri gereği tutuklandığını ve sırt çantasında yapılan aramada ise 2 adet çakı bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının cezai ehliyetinin olmadığını ve Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki uzman kişiler tarafından zorunlu yatılı tedavi görmesi gerektiğini mahkemeye aktardı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının 10 gün zorunlu yatılı tedavi görmesine emir verdi.