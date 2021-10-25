Kardeşi ve yengesini bıçaklayarak ağır yaraladı, yeğenini darp etti

Haspolat’ta kardeşi ve yengesini bıçaklayarak ağır yaralanmalarına neden olan zanlı B.F tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili ifade veren polis memuru Ozan Kuşak, zanlının “Katle teşebbüs”, “Ağır yaralama”, “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutulnadığını söyledi. Kuşak, zanlının 24 Ekim saat 21.00 sularında, Haspolat’ta, kardeşinin kızı A.F’ye kızdığı gerekçesiyle darp eyleminde bulunduğunu belirterek, bunun üzerine kardeşi C.F ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu elindeki bıçağı kardeşine birkaç kez sapladığını ve C.F’nin ağır şekilde yaralanmasına neden olduğunu kaydetti. Zanlının, olay esnasında kullanılan bıçağı yengesi Ö.F’ye de saplayarak ‘katle teşebbüs’ ettiğini dile getiren Kuşak, Ö.F’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındığını ve daha sonra Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındığını, C.F’nin tedavisinin ise Acil Servis’te devam ettiğini ifade etti. Polis memuru Ozan Kuşak, zanlının olay mahallinde tespit edildiğine işaret ederek, derdest emri gereği tutuklandığına dikkat çekti.

Bıçak mutfak tezgahında bulundu

Zanlının evinde mahkeme emriyle arama yapıldığını söyleyen Kuşak, olay esnasında kullanılan bıçağın mutfak tezgâhı üzerinde bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğine, zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğine ve alınması gerek başka ifadelerin olduğuna vurgu yaparak, zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.