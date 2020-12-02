Karavanda 10 yıllık hayalini gerçekleştirdi 

Devrim DEMİR

‘Anne Yemeği’ni özleyenlerin damaklarını tatlandıran Ebru Çolak Mertkaya, hayallerini gerçekleştirmek için ortaya koyduğu çalışkanlıkla takdir topluyor.

Mutfağı çok sevdiği için hayallerini genişletmek isteyen 2 çocuk annesi Mertkaya, 10 yıl boyunca çabaladı ve başardı.

Esentepe’de ‘Ebruli Büfe’ şeklinde adlandırdığı karavan içinde yolu düşenleri özlenen birçok tat ile buluşturan Ebru Çolak Mertkaya, YENİDÜZEN’e konuştu.

“Şimdi en büyük hayalimi yaşıyorum”

İki çocuk annesi Ebru Çolak Mertkaya, ‘İnsanın bir hayali varsa, peşinden gitmeli’ diyerek hayalini gerçeğe dönüştürmek için yıllardır çabaladığını söyledi.

Yaşamını Esentepe’de sürdüren Mertkaya, karavanı büfeye çevirdi. El emeği göz nuru dökerek satın aldığı karavanı, denizin kenarına kurarak yolu düşenlere hizmet vermeye başlayan Mertkaya, hikâyesini YENİDÜZEN’le paylaştı.

“Hayallerime ulaşmak kolay olmadı”

“Şuan en büyük hayalimi yaşıyorum. Ebruli büfe benim 10 yıllık hayalimdi” şeklinde konuşan Mertkaya, “Büfeyi açmadan önce çok çalıştım, çok emek verdim çünkü bir amacım vardı ve hiç vazgeçmedim” dedi. Mertkaya, “Hayallerime ulaşmak kolay olmadı ama engeller beni hayalime ulaşmaktan alı koymadı. Bir hayal varsa mutlaka peşinden gitmeli. Ben başardığıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Karavanda kocaman bir dünya yaşatıyorum”

Hedefinin ‘birçok kadına kendi ayakları üzerinde durabileceklerini göstermek olduğunu’ ifade eden Mertkaya, kadınların ‘dünya üzerinde her şeyi başarabilecek güçlere sahip olduklarını’ söyledi.

Karavanının çok küçük olduğunu ancak içinde kocaman bir dünya yaşattığını söyleyen Mertkaya, “Bir kadın olarak kendimle gurur duyuyorum” dedi. Mertkaya sözlerine, “Bu başarımda kapı arkasında duran gizli kahramanlarım eşim ve iki evladıma da sonsuz teşekkür ederim” şeklinde devam etti.

“Karavanımda anne mutfağına özlem duyan herkes için bir tabağım var” diyen Mertkaya, “Temmuz ayından bu yana gördüğüm ilgi ve aldığım takdir beni işime daha da bağlıyor her gün için daha da güzel enerjilerle karavanımın kapısını aralıyorum.” Şeklinde konuştu.

Yolu düşen herkesi karavanına davet etti…

Esentepe girişinde, deniz kenarında Temmuz ayından bu yana hizmet veren ‘Ebruli Büfe’ isimli mutfağına yolu düşen herkesi beklediğini ifade eden Mertkaya, “Anne yemeği ve tatlarını özleyen herkesi karavanıma bekliyorum” dedi.