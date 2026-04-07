Kararname ve tasarı geri çekilmezse genel greve yarın da devam!

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu’nun serbest bırakılmasının ardından sendikalar bir araya gelerek genel grevle ilgili kararını açıkladı. Sendikalar, kararname ve tasarının geri çekilerek Resmi Gazete’de ilan edilmemesi halinde grevin yarın da süreceğini duyurdu.

Kararı açıklayan KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, “Yasa gücünde kararnamenin Resmi Gazete’de geri çekildiğine dair ilan edilmesi gerekir. Bu ortaya çıkmazsa yarın genel grevlerimiz devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Kamuda örgütlü sendikalar iç değerlendirmelerinin ardından ortak açıklama yaptı, hayat pahalılığını durduran kararname ve yasa tasarısı geri çekilmezse genel grevin yarın da devam edeceğini duyurdu.

Ortak açıklamayı KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptı. Bengihan, "Yasa gücünde kararnamenin geri çekilmesi, yasa tasarısının komiteye gönderilmesi, EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu ile arkadaşlarının serbest bırakılması, hükümetin erken seçim tarihini açıklamasını talep ettik. Uzlaşı masasının kurulması için bizim adımıza olmazsa olmaz olan, kararnamenin geri çekilmesi ve tasarının komiteye havale edilerek görüşülmesi ve tutukluların serbest bırakılması idi. Bu konularda adım atılırsa değerlendireceğiz dedik. Başkan serbest bırakıldı. Yasa gücünde kararnamenin geri çekildiği Resmi Gazete'de ilan edilmelidir. Eğer bu ilan edilmezse genel grevler yarın devam edecektir" şeklinde konuştu. Bengihan, " Ne kararname geri çekildi ne de tasarıyı. Bu ikisiyle ilgili adım atılmadığı taktirde yarın genel greve devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.