Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararların henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığını hatırlatarak, kararı Resmi Gazete’de yayımlama yetkisinin Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu dile getirdi ve şu anki hukuki durum, bir nevi ‘Araf'tır; karmaşadır” dedi.

Esendağlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Hukuki sorun şu noktalarda ortaya çıkmaktadır: Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun dün akşamki kararlarının yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir. Peki bu yetki kime aittir? Yasa'ya göre kararları Resmi Gazete'de yayımlayacak olan Sağlık Bakanlığı'dır. Başka bir ifadeyle Bakanlar Kurulu'nun veya Başbakan'ın bu kararları Resmi Gazete'de yayımlamama konusunda herhangi bir yetkisi veya takdir hakkı bulunmamaktadır. Ama kararlar da henüz yayımlanmış değildir. Dolayısı ile şu anki hukuki durum, bir nevi "Araf"'tır; karmaşadır.

KKTC Başsavcısı'nın, saat 14:00'te davet edildiği Bakanlar Kurulu toplantısında taraflara hukuki durumlarını net olarak anlayacakları şekilde gerekli mütalaayı vereceğini düşünmekteyim.

Az daha sabır dilerim."