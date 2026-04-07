Bakanlar Kurulu'nun sağlık alanında gerçekleşen grevi 60 gün erteleme kararı almasının ardından açıklama yapan sağlık alanındaki sendikalar, kararı tanımadıklarını ve grevlerine devam edeceklerini açıkladı.

TIP-İŞ, Hemşireler ve Ebeler Sendikası, KTAMS, Kamu-Sen ve Kamu-İş'in yaptığı ortak açıklamada "Kararı tanımıyoruz, hükümet geri adım atana kadar grev devam edecek" denildi.

Açıklama şöyle:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nin 7 Nisan 2026 tarihli, 65 sayılı nüshasında, Ek IV, Bölüm I (Bakanlar Kurulu Kararları) kapsamında yayımlanan ve Ü(K-I)523-2026 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile;



Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ),

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES),

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS),

Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN)



tarafından sağlık alanında başlatılmış olan grev, 7 Nisan 2026 tarihinden itibaren 60 gün süre ile “ertelenmiştir.”



Söz konusu karar, grev hakkının kullanımını fiilen ortadan kaldıran bir yasaklama niteliği taşımaktadır.



Sendikalarımızın birlikte yürüttüğü mücadele kapsamında oluşturulan ortak irade doğrultusunda; grev hakkının idari bir kararla ertelenmesi veya yasaklanması halinde, bu tür kararların tanınmayacağı ve sivil itaatsizlik dahil olmak üzere demokratik hakların kullanılmaya devam edileceği açıkça karara bağlanmıştır.



Bu çerçevede;



Sağlık alanında örgütlü sendikalar olarak, Bakanlar Kurulu’nun söz konusu erteleme/yasak kararını tanımadığımızı ve hükümet geri adım atıncaya kadar grevimize aynı kararlılıkla devam ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.



Hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nın üyelerimize ve meslek örgütlerimize yönelik saldırgan tutumunu, tehdit ve baskılarını bir kez daha kabul etmediğimizi ve yılmadan mücadeleye devam edeceğimizi vurgularız.



Grev sürecinin devamına ilişkin detaylı bilgilendirme, hem kamuoyuna hem de üyelerimize ayrıca yapılacaktır.