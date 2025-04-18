Karanlığı aydınlatan eylem ateşi 5’inci gününde

Serap ŞAHİN

UBP-YDP-DP Hükümetinin “başörtüsü tüzüğü”yle ayyuka çıkan siyasal islam dayatmalarına karşı öğretmen sendikaları öncülüğünde 55 örgütün desteğiyle Meclis önünde büyüyerek sürüyor.

Bugünkü eylem ateşini ise Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Belediye Emekçileri Sendikası (BES) yaktı. Eylem alanında, disiplin tüzüğünün geri çekilmesi talebiyle başlatılan imza kampanyası da devam ediyor.

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, eylemde yaptığı konuşmada halkın kimliğine, kültürüne ve demokratik eğitim hakkına sahip çıktığını vurguladı. Disiplin tüzüğünde yapılan değişikliklerin, halkın tepkisine rağmen AKP’nin dayatmaları doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Bengihan, “Tarihe kara leke olarak geçecekler” dedi. Bengihan, bu mücadeleyi karalamaya çalışanların kendilerini “Rumcu, din düşmanı, Türkiye düşmanı” gibi yaftalarla hedef aldığını belirtti. Bu zihniyetin toplumu bölmeye çalıştığını ifade eden Bengihan, Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesine saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, disiplin tüzüğü geri çekilene dek direnişin süreceğini söyledi.

KİEF Başkanı Güven Bengihan:

“Ne dünümüzden, ne yarınımızdan, ne çocuklarımızdan vazgeçeriz”

Meydanda konuşma yapan KİEF Başkanı Güven Bengihan, “8 Nisan günü bu meydanlarda tarih yazdık. Kimliğimizi, kültürümüzü, yaşam biçimimize, demokratik eğitim sistemine yapılan müdahalelere karşı bu meydanlarda tarih yazdık ve öğretmenlerimize, kimliğimize sahip çıktık.” dedi.

Bengihan, hükümetin halkın sesine kulak vermediğini belirterek, “Bu ülkenin gerçek yurtseverleri bu meydanlarda geleceği için mücadele verirken hükümet biat etme üzerine aldığı talimatları uygulama üzerine, maalesef biz eylemdeyken, onlar Bakanlar Kurulu’nda bizim karşı çıktığımız disiplin tüzüğünde tadilat yaptılar. Bu ülkenin tepkisine kulak vermediler. AKP’nin dayatmasına kulak verdiler. Yuh olsun. Sırtını AKP’ye dayayanların sonunu görüyoruz. Halkının desteğini alamayanların sonu hüsrandır. Tarihin sayfasına kara leke olarak geçecekler” dedi.

“Biz kimliğimize, kültürümüze sahip çıkmak için mücadele ederken onlar sırf o koltukta oturmak için biat etmekten, itaat etmekten geri durmuyorlar. Halk, günü geldiğinde bunun cevabını sandıkta soracaktır” diyen Bengihan, kendilerini “Rumcu, din düşmanı, Türkiye düşmanı” gibi yaftalarla hedef gösterenlere de tepki gösterdi. “Bu ülkenin hükümeti ile işbirliği yaparak bizi bölmeye çalıştılar. Bunu yapan zihniyete de yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanının baş danışmanının Kıbrıslı Türklere yönelik söylemlerini de eleştiren Bengihan, “Erdoğan’ın başdanışmanı dün ne yaptı? Kıbrıs’ı Rumluktan kurtaramadık diyor. Hade be o yanı. Hadsiz, terbiyesiz. Senin haddine mi Kıbrıslı Türklere dil uzatmak? Bizler yüzyıllardır bu topraklarda varoluş mücadelemizi bilmeyenler, bizi itibarsızlaştıracak söylemleri yapmada kendine o hakkı görüyor. Hadsizlik diz boyu. Başdanışman Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi ile bugünlere gelindiğini unutmuş oldular, hatırlatmak gerekir. Kıbrıslı Türkler yüzyıllardır bu topraklarda vardık, varız, var olacağız” dedi.

Bengihan,“Bu ülkenin başbakanına boşbakan diyecek hadsizliği yapıyorlar. Eski başdanışman 1974’te çıkarma yapıldığını, ‘bir çıkarma daha yapmamız gerekiyor’ diyor. Yazıklar olsun sizlere.” ifadelerini kullandı.

“Bizim ne din , ne Türkiye , ne başörtüsü düşmanlığımız var. Bizim gerici AKP zihniyetine karşı başkaldırımız vardır ve devam edecektir. Bizleri asla bu mücadeleden kimse yıldıramaz. Bizleri başörtüsüne karşı olduğumuzu söylüyorlar. Türkiye üniversitelerinde başörtüsü yasakken bizim üniversitelerimizde serbestti” diyerek açıklamalarına devam eden Bengihan, yaşam biçimlerine yönelik müdahalelere asla boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

“Bizim kültürümüze, yaşam biçimimize saygı duyacaklar. Disiplin tüzüğü geri çekilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Bekirpaşa Lisesi’ndeki öğretmenlerimize disiplin soruşturması başlatacağını söyleyen Eğitim Bakanlığı, sen bu öğretmenleri sahipsiz mi zannettin? Öğretmenlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Ne dünümüzden, ne yarınımızdan, ne çocuklarımızdan vazgeçeriz, ne kültürümüzden vazgeçeriz.”

Eylem süresince “Direne direne kazanacağız” sloganları atılırken, Bengihan son olarak, “Bizler ‘susma, sustukça sıra size gelecek’ demiştik. Sustukça şimdi hükümetteki biatçılara sıra geldi” diye konuştu.