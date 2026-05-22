Kıbrıs Türk Ticaret Odası, hükümeti; hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında fiyatları düşürecek politikalar üretmeye davet etti.

KTTO, piyasada fiyatların nasıl aşağı çekileceğinin, temel tüketim ürünlerinin nasıl daha ulaşılabilir hale getirileceğinin konuşulması gereken bir dönemde; fon artırılmasının gündeme gelmesinin "kabul edilebilir" olmadığını belirtti.

KTTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin bazı temel tüketim ürünlerinde uygulanan fonları artırmaya ve yeni fon düzenlemeleri yapmaya hazırlandığı yönündeki duyumların "endişe yarattığı" belirtilerek, “Hayat pahalılığı bugün hem vatandaşlarımız hem de işletmelerimiz açısından en önemli ekonomik sorunların başında gelmektedir” denildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası temel tüketim ürünlerinde maliyet artırıcı fon uygulamalarına karşı olduklarını vurgulayarak, fonları artırmanın; doğrudan raf fiyatlarının yükselmesi ve hayat pahalılığının artması anlamına geldiğini söyledi.

Hükümetin görevinin; fiyatları artıracak yeni maliyetler yaratmak değil, tam tersine fiyatları aşağı çekecek, aylık ortalama TÜFE artışını düşürecek ve hayat pahalılığı baskısını azaltacak politikaları hayata geçirmek olduğunubelirten KTTO açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Güney Kıbrıs gibi enflasyonun daha düşük olduğu ekonomilerde temel tüketim ürünlerinde vergi ve maliyet azaltıcı uygulamalar hayata geçirilirken, ülkemizde ek fon artışlarının gündeme getirilmesi doğru bir yaklaşım değildir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak hükümeti; hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında fiyatları düşürücü politikalar üretmeye davet ederiz.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak hükümetimizden; temel tüketim ürünlerinde planlanan fon artışlarının fiyatları ne şekilde ve ne kadar aşağı çekeceğini, hayat pahalılığıyla mücadeleye nasıl katkı sağlayacağını ve bu yaklaşımın hangi ekonomik hesaplamalara dayandığını kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz.”