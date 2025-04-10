Karada ve denizlerde fırtınamsı rüzgar yarın gece yarısına kadar etkili olacak

Meteoroloji Dairesi, karada ve denizlerde fırtınamsı rüzgarın yarın gece yarısına kadar etkili olacağını duyurdu.

Yeni ihbarlar yayımlayan Meteoroloji Dairesi, bugün 19.00’dan yarın gece yarısına kadar bölge denizlerinden Taurus'ta güney ve batı, batıda ise kuzey ve batı yönlerden “7” kuvvetinde ve “fırtınamsı rüzgar” şeklinde esmekte olan rüzgarın etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Aynı sürede karada ise güney ve batıdan fırtınamsı rüzgarın, saatte 50 ila 61 kilometre hızla eseceği kaydedildi.