Karaca'nın ölüm sebebi “Kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi”
Trafik kazasında yaşamını yitiren Mustafa Karaca’nın ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi ” olduğu tespit edildi.
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Trafik kazasında yaşamını yitiren Mustafa Karaca’nın ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi ” olduğu tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı, 4 Kasım tarihinde Girne-Değirmenlik anayolunda meydana gelen ölümle neticelenen trafik kazasıyla ilgili 54 yaşındaki Mustafa Karaca’nın otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi ” sonucu olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
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