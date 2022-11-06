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Karaca'nın ölüm sebebi “Kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi”

Karaca'nın ölüm sebebi “Kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi”

Trafik kazasında yaşamını yitiren Mustafa Karaca’nın ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi ” olduğu tespit edildi.

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Trafik kazasında yaşamını yitiren Mustafa Karaca’nın ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi ” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı, 4 Kasım tarihinde Girne-Değirmenlik anayolunda meydana gelen ölümle neticelenen trafik kazasıyla ilgili 54 yaşındaki Mustafa Karaca’nın otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi ” sonucu olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

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