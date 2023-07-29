Kapısız: Bugün Ercan'da eski piste geçtik

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, Ercan Havaalanı'nda bugün yeniden eksi piste geçildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yapan Kapısız, yeni pistte meteorolojik durumdaki eksikliklerin olduğunu yineledi, bu eksikliklerle birlikte birçok sorunun yaşanabileceğini belirtti.

Kapısız'ın paylaşımı şöyle:

"Bugün Ercan'da eski piste geçtik.

Sebebi, defalarca söylediğimiz ama bir türlü dinletemediğimiz malum konu. !! Yeni pist için Meteoroloji bilgisi verilemiyor.

Ne zaman düzelir bilinmez fakat bu şekilde devam ettikçe, terminal ile eski pist arasında tek bağlantı yolu olduğu için uçak başına ortalama 20 dk gecikmeler söz konusu olacak.

- Ard arda gelen trafiklerde beklemeler çok artacak

- Rotarlar yaşanacak

- Zaten yeni terminalin yatım yamalak olmasından perişan olan yolcular, o kadar daha perişan olacak.

- Yakıt giderleri artacak

- Meydan verimliliği yerlerde sürünecek.

Ve tabii dahası....

Peki akla gelen soru şu:

Bunun sorumlusu hangi AHMAK acaba?

Erhan bey bu ahmağı da yakında bize açıklar diye umuyorum!!!

Geleceğe emin adımlarla yürümeye devam!!"