Kapanmada eczanelerin işleyişi yeniden konuşulacak

Sağlık Bakanlığı’nın kapanma sürecinde eczacıların işleyişiyle ilgili açıkladığı karar, kaosa neden oldu. Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, eczanelerle ilgili alınan kararı ‘kendi bacağına kurşun sıkmak’ olarak değerlendirdi. Sağlık Bakanı Ali Pilli ise alınan kararla eczanelerde sıkıntı yaşanabileceğini öngördüklerini ve Birlik ile yeni bir görüşme yapacaklarını kaydetti. Eczacılar Birliği, 12.00’de Online basın toplantısı düzenleneceğini de duyurdu.

Eczacılar Birliği’nden yapılan açıklamada; “Alınan Tam Kapanma Kararları Sonrasında Sektörümüz, Eczacımız ve de Vatandaşlarımızın Sağlığı İle İlgili Online Basın Toplantısı Gerçekleştireceğiz.” denildi.

Sabah saatlerinde BRT’ye konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli ise eczacılarla görüşüp düzenle yapacaklarını belirtti. Pilli, “Eczacılar Birliği ile 11.30’da görüşeceğiz. Bazı düzenlemeleri yapacağız. Karar aldı, tekrar döndü değil. Pandemide savaştasın. Sürekli değişiyor, değiştikçe kararlar şekilleniyor. Eczanelerde sıkıntı olabileceğini gördük. Kurallar 20.00’de başlayacak.” dedi.

Karar neydi?

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından açıklanan kararlarda ilçelerde hizmet verecek sektörler ile ilgili düzenlemelerde eczanelerle ilgili; “Her bölgede nöbetçi eczane sayısının iki katı kadar eczane, 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet verecektir.” denilmişti. Bu işleyişin eczanelerde kaos yaratacağı, yığılmaya neden olacağı ifade ediliyor.

Nüfusu fazla olan bölgelerde her bir eczaneye 10 bin kişi düşeceği ön görülürken, bu durumun ilerleyen günlerde ilaç tedarikinde de ciddi sıkıntılar yaratacağı görüşü hakim. Bunların yanında Komite tarafından açıklanan kararda ecza depolarına ilişkin de net bir durum olmamasının sıkıntı yarattığı kaydedildi.