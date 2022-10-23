Kapalı Maraş'ta 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Kapalı Maraş'ta (Varosha) dün yüzmek için denize giren 34 yaşındaki Emre Duman boğulma tehlikesi geçirdi.
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Kapalı Maraş'ta (Varosha) dün yüzmek için denize giren 34 yaşındaki Emre Duman boğulma tehlikesi geçirdi.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün, 14.15 sıralarında Kapalı Maraş'taki (Varosha) halka açık plaj bölümünde yüzmek için denize giren 34 yaşındaki Emre Duman, denizin dalgalı olması nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.
Duman arkadaşları tarafından kurtarılarak, Mağusa Devlet Hastanesi'ne, ardından da, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek Göğüs Servisi'nde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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