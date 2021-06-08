Kapalı Maraş ziyaret saatlerinde değişiklik
Kapalı Maraş'ın yaya ziyaretine açılan bölümüne ziyaret saatlerinin bugünden geçerli olmak üzere 08:00-20:00 olarak değiştirildiği açıklandı.
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Kapalı Maraş'ın (Varosha) yaya ziyaretine açılan bölümüne ziyaret saatlerinin bugünden geçerli olmak üzere 08:00-20:00 olarak değiştirildiği açıklandı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaretler aynı emniyet ve güvenlik şartlarında gerçekleştirilmeye devam edecek.
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