Kapalı Maraş ziyaret saatlerinde değişiklik

Kapalı Maraş'ın (Varosha) yaya ziyaretine açılan bölümüne ziyaret saatlerinin bugünden geçerli olmak üzere 08:00-20:00 olarak değiştirildiği açıklandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaretler aynı emniyet ve güvenlik şartlarında gerçekleştirilmeye devam edecek.