“Kapalı alanlara geçişle vakalar artabilir”

Fehime ALASYA

Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Doktor Mustafa Akansoy, kışa girilmesine sayılı günler kala ileri vadeli öngörülerini paylaştı, COVID-19 sürecinde ilişkin uyarılarda bulundu.

Aşılanmanın önemi ile eğitim sisteminde uygulanabilecek kolaylıklara değinen Akansoy, kapalı alanlara geçişle birlikte vaka artışı yaşanabileceğini ifade ederek, denetimin önemine vurgu yaptı.

Vakalardaki düşü değerlendiren Akansoy, “Bu bizi mutlu ediyor ama yeniden COVID-19 ile bir savaşa hazırlanmalıyız. Kısa süre sonra grip vakalarıyla karşılaşmaya başlayacağız.” dedi. Bununla birlikte sağlık çalışanlarının iş yükünün de artacağını anlatan Akansoy, “esas sıkıntıyı” eğlence merkezlerinin açık havadan iç mekana taşınacak olmasına bağladı.

Denetimin önemine değinen Akansoy, “Toplu alanlar veya kapalı eğlence alanları için çok ciddi denetim şart” dedi.

Geçen yılki benzer aylara kıyasla pozitif hasta sayısının çok daha fazla olduğuna işaret eden Akansoy, buna karşın hastaneye yatışların düştüğünü ifade ederek, bir kez daha aşılanmanın önemine değindi. Akansoy, “Geçen kış, yüz hastadan 25’i hastaneye yatıyorken şimdi bu oran yüzde 2’lerde…” dedi.

Eğitim değerlendirmesi: “Ben çocuklara daha fazla güveniyorum”

Okulların açılmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Akansoy, “Ben çocuklara daha fazla güveniyorum çünkü onlar daha çok söz dinliyor ve kurallara yetişkinlerden daha çok uyuyorlar” şeklinde konuştu. Eğitimle ilgili bazı önemli noktalara işaret eden Akansoy, başta öğretmenlere büyük görevler düştüğünü anlattı.

Akansoy, şöyle devam etti: “Sınıflar karıştırılmamalı, iki sınıf bir biriyle iletişimde olmamalı. Bunu başarırsak kapanmanın önüne geçeriz. İkincisi ise öğretmenler. Nefes almak bile bazı maskelerle çok zorken ders anlatmak da bir o kadar zor. Ama maske hiç ihmal edilmemeli, gerekirse siperlik takılmalı. Bir öğretmen birçok sınıfa girmemeli ve öğretmenler odası gibi ortak alan kullanmamalı.”

Kışa hazırlık: “Kışın iyi olan öğrencileri de test kuyruklarında hasta etmekten kaçınmalıyız”

Ailelere de büyük görev düştüğünü belirten Akansoy, hükümetin özellikle kış aylarında yeni uygulamalar alması gerektiğine dikkat çekti.

“Okullar için istenilen antijen testler aileler tarafından evde öğrencilere yapılabiliyor olmalı. Kışın soğuk aylarda iyi olan öğrencileri de test kuyruklarında hasta etmekten kaçınmalıyız. Antijen kitleri okullar vasıtasıyla ailelere verilmeli” diyen Akansoy, çeşitli öngörülerle sürecin iyi yönetilmesi gerektiğini anlattı.

“Bu hasta oranı aşı olmayan dönemde, Ocak, Şubat aylarında olsaydı yüzlerce ölümüz olabilirdi”

İlk 18 ayda toplamda 40 hastanın kaybedildiği bilgisini paylaşan Akansoy, 1 Ağustos’tan 11 Eylül’e dek 31 hastanın kaybedildiğini ifade ederek, “Bu bize açılımın bedelini ağır ödediğimizi gösteriyor. Vaka sayısı çok arttı. Ama aşılanma da arttı. Bu hasta oranı aşı olmayan dönemde, Ocak, Şubat aylarında olsaydı yüzlerce ölümüz olabilirdi. Riskli kesimlerin aşılanması, bunun neredeyse çocuk yaşa inmesi olumlu bir gelişme. Yeni bir varyant çıkmazsa, aşılanmayı da arttırarak en az bir yıl daha maske ve mesafe ile yaşamaya devam edeceğiz.”