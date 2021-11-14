Kaner Brand House, Açılıyor

Ülkemizin köklü şirketlerinden Kaner Şirketler Grubu “yeni nesil alışveriş anlayışı ile geleneksel mağazacılığı aynı konseptte birleştirdiği ve onlarca dünya markasını bir araya topladığı Kaner Brand House’un kapılarını "Bir mağazadan ötesi" sloganı ile bu hafta açıyor.

Bir yıl önce online alışveriş sitesi olarak müşterilerine hizmet vermeye başlayan Kaner Brand House, Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi’nde hizmete girecek.



Kaner Brand House, bir yandan online hizmetlerini devam ettirirken, diğer yandan mağaza doğrudan satış yaparak müşterilerine hizmet verecek.



Kaner Brand House Mağazasında ; Antonio Banderas, Azzaro, Cacharel, Carolina Herrera, Diesel, Desigual, Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier, Kipling, Lancome, Loreal, Nina Ricci, Paco Rabanne, Prada, Ralph Lauren, Samsonite, Shakira, Tumi, Valentino, Victor & Rolf, Yves Saint Laurent gibi markaların yanı sıra pek çok dünyaca ünlü marka daha vitrinleri süsleyecek.



Ülkenin en önemli Markalarından Gloria Jean’s Coffees de yeni mağaza konseptinin içindeki yerini alarak hem caddeye ve hem de alışveriş deneyimine bir ayrıcalık katacak.



Kaner Brand House mağazası ile aynı konsept içinde yer alacak Gloria Jean’s Coffees’in yeni şubesi de mağaza ile bütünleşik bir şekilde müşterilerin hizmetine açılıyor. Ülkenin en önemli ve yaygın kahve konsept markası olan Gloria Jean’s Coffees’in yeni şubesiyle caddenin çehresini değiştirmesi bekleniyor. Kaner Brand House müşterileri yanında tüm kahve severlerin de hizmetinde olacak Gloria Jean’s Coffees de tıpkı Brand House gibi bir Kaner Group imzası taşıyor.



Adem ve Vedat Kaner kardeşler tarafından 1942 yılında kurulan ve günümüze dek, hızla büyüyerek gelen Kaner Şirketler Grubu, 500’ü aşkın çalışanı ile 80 yıldır hizmet veriyor.