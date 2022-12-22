“Kandırarak parka götürüp darp ettiler”

Lefkoşa’da akrabalarını alay ettikleri gerekçesiyle Mehmet Haraç isimli şahsı araçlarına alıp, Çağlayan Parkı’na götüren ve burada söz konusu kişiye darp eden zanlılar, N.B, M.S. ve M.A.K. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili detayları anlatan polis memuru Şefik Karabardak, huzurda bulunan zanlı 1 N.B., zanlı 2 M.S., zanlı 3 M.A.K.’nin “Zorla İnsan Kaçırma, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma” suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Polis, zanlıların; 21 Aralık tarihinde saat 10.30 raddelerinde Çağlayan Parkı İçerisinde Zanlı 1’in yönetimindeki salon araçla Surlariçi’nden akrabalarını alay ettikleri gerekçesi ile konuşmak için kandırarak aldıkları Mehmet Haraç isimli şahsı Çağlayan Parkı’na götürüp, araçtan indirerek darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlıların olayın devamında araç içerisinden çıkardıkları tahta sopayı gösterdiğini de anlattı. Polis, adı edilen zanlıların aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Polis, bu aşamada zanlıların aleyhinde başlatılan soruşturmanın henüz yeni başladığını, alınacak olan ifadeler incelenecek olan kamera görüntüleri olduğundan bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.